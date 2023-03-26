AGGIORNAMENTO. TRAGEDIA NEL TRAPANESE. SCONTRO TRA DUE AUTO, SEI MORTI ED UN FERITO GRAVE
AGGIORNAMENTO Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentin...
AGGIORNAMENTO
Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese.
Al momento non si conoscono le generalità delle vittime
FLASH
E' di cinque morti, tre donne e due uomini, e di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci nel trapanese.
Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò e una Alfa 156, sette persone sono rimaste coinvolte.
Al momento non si conoscono le generalità delle vittime
Sono in corso le operazioni da parte di due squadre di vigili del fuoco, inviate da Trapani e Alcamo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO