AGGIORNAMENTO. TRAGEDIA NEL TRAPANESE. SCONTRO TRA DUE AUTO, SEI MORTI ED UN FERITO GRAVE

AGGIORNAMENTO Si aggrava il bilancio delle vittime siamo a sei, 4 uomini e due donne nell'incidente che si è verificato nella tarda serata di oggi sulla strada provinciale 16, nel rettilineo di Lentin...

A cura di Redazione 26 marzo 2023 21:02

Condividi