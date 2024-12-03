AGGIORNAMENTO – TRAGICO INCIDENTE A MASCALUCIA: VITTIMA UN 62ENNE

Mascalucia, 3 dicembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 18:30 in via Etnea, a Mascalucia.Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto una Mini Co...

Mascalucia, 3 dicembre 2024 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 18:30 in via Etnea, a Mascalucia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto una Mini Cooper che, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. Le autorità hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli.

Purtroppo, l’episodio ha avuto un esito fatale. Il bilancio definitivo è di una sola vittima, un uomo di 62 anni. In un primo momento si era diffusa la notizia di due vittime, ma le autorità hanno chiarito la situazione confermando il decesso di una sola persona.

I soccorsi, giunti prontamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, a causa delle gravi ferite riportate. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza l’area, mentre la Polizia Municipale ha eseguito i rilievi per accertare la dinamica dei fatti.

Via Etnea è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, provocando disagi alla viabilità locale.

Le indagini sono in corso per stabilire le cause precise del ribaltamento.

Notizia in aggiornamento.