AGGIORNAMENTO TRAGICO SULL’INCIDENTE SULL’A19 A ENNA: CAMION PRECIPITA DAL VIADOTTO GURGAZZI, MORTO IL CONDUCENTE

AGGIORNAMENTO

È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada A19 nei pressi di Enna: il conducente del camion è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario. A perdere la vita un operaio di 66 anni originario di Marsala, padre di tre figli, che lavorava per una ditta specializzata in ponteggi.

Sul posto operano ancora Vigili del Fuoco, 118, forze dell’ordine e squadre Anas, mentre il tratto autostradale tra Enna e Mulinello resta chiuso in direzione Palermo.

Enna, 28 luglio 2025 – Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo, nei pressi dello svincolo di Enna, al km 120 circa, in direzione Palermo.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo mentre stava attraversando un viadotto, finendo fuori strada. L’impatto è stato violentissimo e il TIR ha preso immediatamente fuoco. Al momento non è chiaro se oltre al conducente vi fossero altre persone a bordo.

L'incendio sviluppatosi in seguito al sinistro sta creando una situazione critica: le fiamme minacciano abitazioni e aziende presenti nella zona, generando forte apprensione tra residenti e lavoratori. È stato richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna e del personale ANAS, già operativi sul posto.

La viabilità è completamente bloccata: l’autostrada A19 è chiusa tra gli svincoli di Enna e Mulinello. Il traffico risulta paralizzato e si segnalano forti rallentamenti anche nei tratti limitrofi.

Si raccomanda la massima prudenza e di evitare la zona, optando per percorsi alternativi. Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso stanno gestendo l’emergenza e lavorano per riportare la situazione sotto controllo.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno.