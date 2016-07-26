Aggiornamento WhatsApp del 26 luglio

WhatsApp è stato aggiornato e sono state introdotte alcune novità davvero interessanti: le emoticons saranno più grandi e sarà possibile zoomare i video.La popolare applicazione di messaggistica istan...

La popolare applicazione di messaggistica istantanea ha ricevuto un nuovo aggiornamento sia per iOS che per Android. Nelle ultime ore, il team dell'applicazione ha ottimizzato le prestazioni di WhatsApp introducendo nuove funzionalità.

Innanzitutto, sono state introdotte le emoji più grandi. E tutti i messaggi di testo contenenti una sola emticons saranno visualizzati in un formato più grande all'interno delle conversazioni.

Ma la grande novità è sicuramente la seconda: con WhatsApp sarà possibile registrare i video (fin qui niente di nuovo ndr) e durante il filmato si potrà zoomare a seconda di cosa si desidera fare. Facendo scorrere su e giù il dito sul display dello smartphone ci si potrà avvicinare più o meno all'oggetto che stiamo riprendendo.

Una vera novità se si considera che la qualità dei filmati, fino ad oggi, è stata molto bassa sull'applicazione. Inoltre, con l'ultima versione di WhatsApp è anche stata migliorata la gestione delle conversazioni. Con il nuovo aggiornamento sarà sufficiente toccare la scritta "Modifica" in alto a destra nella scheda delle conversazioni per selezionare più chat contemporaneamente e decidere se archiviarle, eliminarle o contrassegnarle come già lette.