AGGREDISCE AUTOMOBILISTA E GLI RAPINA LO SMARTPHONE E GLI CHIEDE RISCATTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un catanese 34enne, per rapina aggravata.La notte scorsa, un 29enne mentre era a bordo della sua Fiat Panda fermo al semaforo di via Plebiscito con...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un catanese 34enne, per rapina aggravata.

La notte scorsa, un 29enne mentre era a bordo della sua Fiat Panda fermo al semaforo di via Plebiscito con via Vittorio Emanuele all’improvviso è stato aggredito dal malvivente che, aperto lo sportello dell’auto, ha dato un gomitata sul volto pretendendo dalla vittima il portafoglio. Nella circostanza il 29enne ha reagito ed il reo è scappato strappandogli lo smartphone dal cruscotto dell’auto. Ma il rapinatore non contento del bottino ricavato è tornato indietro proponendo alla vittima di ritornagli il cellulare in cambio di soldi.

Un passante, che ha notato la scena ha telefonato subito al 112 segnalando il tutto ai Carabinieri. La Centrale Operativa ha immediatamente allertato tutte le pattuglie che erano in circuito ed una Gazzella, che si era in zona, è intervenuta velocemente sul posto bloccando l’uomo dopo in breve inseguimento.

Lo smartphone, del valore di 300 euro circa, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

La vittima è stata trasportata e medicata all’Ospedale Vittorio Emanuele dove i sanitari gli hanno riscontrato delle lesioni al volto giudica guaribili in 5 giorni