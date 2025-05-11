AGGREDITO E DERUBATO IN STRADA: INCUBO NOTTURNO PER UN 30ENNE A CATANIA

Ha avvicinato un passante, in strada, con una banale scusa per poi aggredirlo e rapinarlo. La vittima, un 30enne di Enna, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti tempe...

Ha avvicinato un passante, in strada, con una banale scusa per poi aggredirlo e rapinarlo. La vittima, un 30enne di Enna, ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato che sono intervenuti tempestivamente, individuando e arrestando il malfattore, un 25enne gambiano.

Dalle ricostruzioni effettuate sul posto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, il 30enne, intorno alle tre di notte, stava percorrendo via Pistone per riprendere l’automobile, parcheggiata in zona, dopo una serata trascorsa in centro con gli amici.

Il 25enne gambiano è sbucato all’improvviso e ha cominciato a chiedere denaro con una certa insistenza, tallonando il 30enne. Al suo diniego, l’uomo è diventato sempre più molesto fino a quando, l’ha afferrato alle spalle, strappandogli dal collo una catenina d’oro per poi fuggire tra le vie del centro. La vittima ha inseguito il gambiano e al contempo ha chiesto l’intervento della Polizia, ricevendo anche l’aiuto di alcuni amici, ancora presenti nelle vicinanze.

Non appena giunta la segnalazione in Sala Operativa, i poliziotti hanno raggiunto la vittima che, nel frattempo, insieme agli amici, aveva bloccato l’aggressore ancora con la catenina nelle mani.

Una volta restituito quanto rubato al legittimo proprietario, i poliziotti hanno provveduto ad identificare lo straniero che è risultato irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.

Al termine degli accertamenti, dopo aver recepito la denuncia della vittima ed ascoltato alcuni testimoni, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per rapina, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il PM di turno ha disposto il suo trasferimento in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.