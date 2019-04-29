AGIRA: INCIDENTE MORTALE SULLA SP21, DECEDUTA UNA 24ENNE
A cura di Redazione
29 aprile 2019 15:22
Incidente mortale sulla SP 21, nella tarda serata di ieri,, a perdere la vita la giovane Stefania Giaccone, 24enne, lavorava al Sicilia Outlet Village.
Tra le causa dello scontro tra la 600 di Stefania Giaccone e un’altra autovettura con a bordo un uomo e la figlia di tredici anni di Nicosia si presume sia stato il manto stradale deformato.
I conducenti dell’altra auto sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna e non avrebbero riportato gravi lesioni.