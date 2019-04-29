AGIRA: INCIDENTE MORTALE SULLA SP21, DECEDUTA UNA 24ENNE

Incidente mortale sulla SP 21, nella tarda serata di ieri,, a perdere la vita la giovane Stefania Giaccone, 24enne, lavorava al Sicilia Outlet Village.Tra le causa dello scontro tra la 600 di Stefania...

Incidente mortale sulla SP 21, nella tarda serata di ieri,, a perdere la vita la giovane Stefania Giaccone, 24enne, lavorava al Sicilia Outlet Village.

Tra le causa dello scontro tra la 600 di Stefania Giaccone e un’altra autovettura con a bordo un uomo e la figlia di tredici anni di Nicosia si presume sia stato il manto stradale deformato.

I conducenti dell’altra auto sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna e non avrebbero riportato gravi lesioni.