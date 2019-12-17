AGRIGENTO, BEVE PER ERRORE DETERSIVO: MUORE PENSIONATO

Non ce l’ha fatta. Il settantatreenne agrigentino, Giuseppe Lauricella, che aveva ingerito detersivo - un prodotto solitamente utilizzato per la pulizia della casa – è morto all’ospedale “Garibaldi” d...

Non ce l’ha fatta. Il settantatreenne agrigentino, Giuseppe Lauricella, che aveva ingerito detersivo - un prodotto solitamente utilizzato per la pulizia della casa – è morto all’ospedale “Garibaldi” di Catania. Per circa dieci giorni ha lottato fra la vita e la morte. Il quadro clinico si è poi aggravato e l’anziano non è riuscito a sopravvivere. Dell’accaduto, si stava occupando – e continua a farlo – la Squadra Mobile della Questura di Agrigento.

L’anziano era stato prima ricoverato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento da dove è stato trasferito – con l’elisoccorso del 118 – all’ospedale “Garibaldi” di Catania. Fin da subito, è apparso essere in gravi condizioni. Non è chiaro cosa sia accaduto al pensionato. Al vaglio dei poliziotti della Squadra Mobile c’è l’ipotesi di un incidente: il settantatreenne potrebbe aver ingerito per errore il detersivo.

Gli agenti della Squadra Mobile, come è scontato che sia, hanno già sentito alcuni familiari dell’anziano. Il mistero è però, a quanto pare, rimasto. Forse soltanto il settantatreenne poteva chiarire se è stato protagonista o meno di un incidente dovuto ad un errore.

L’anziano, a quanto pare, ha ingerito un bicchiere di detersivo. Ed è proprio l’utilizzo del bicchiere che farebbe presupporre la possibilità di un errore.

Nulla, nessuna ipotesi, viene però esclusa categoricamente.