AGRIGENTO: CANADAIR SFIORA GOMMONE IN MARE DURANTE VOLO CARICO
A cura di Redazione
24 giugno 2019 09:25
Un grosso incendio si è sviluppato ieri in contrada Ciavolotta, a poca distanza dal mare di Zingarello, ad Agrigento.
Durante le operazioni di spegnimento è intervenuto un Canadair che, in occasione di uno dei numerosi voli di carico d'acqua, ha sfiorato un gommone in mare.
Le foto e il video della mancata collisione sono stati diffusi dall'associazione ambientalista "Mareamico".