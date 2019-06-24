95047

AGRIGENTO: CANADAIR SFIORA GOMMONE IN MARE DURANTE VOLO CARICO

A cura di Redazione Redazione
24 giugno 2019 09:25
Un grosso incendio si è sviluppato ieri  in contrada Ciavolotta, a poca distanza dal mare di Zingarello, ad Agrigento.

Durante le operazioni di spegnimento è intervenuto un Canadair che, in occasione di uno dei numerosi voli di carico d'acqua, ha sfiorato un gommone in mare.

Le foto e il video della mancata collisione sono stati diffusi dall'associazione ambientalista "Mareamico".

