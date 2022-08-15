AGRIGENTO. Drone cade durante concerto di Orietta Berti: una donna in ospedale

Brutta disavventura per una ragazza che la scorsa sera si trovava ad Agrigento per assistere all'esibizione di Orietta Berti. La cantante, infatti, è stata la protagonista dell'evento organizzato dal...

Brutta disavventura per una ragazza che la scorsa sera si trovava ad Agrigento per assistere all'esibizione di Orietta Berti. La cantante, infatti, è stata la protagonista dell'evento organizzato dal Comune di Agrigento in piazzale Giglia.

Un drone utilizzato per effettuare foto dall'alto e riprese aeree, governato da un fotografo che stava immortalando lo spettacolo musicale di ferragosto dall'alto, è precipitato colpendo una spettatrice che era seduta su una panchina. La donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per medicazioni e accertamenti. Fortunatamente, non sembra che la ragazza abbia riportato gravi conseguenze.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma pare che il drone sia sfuggito al controllo del suo pilota e, a quel punto, sia crollato addosso alla ragazza che stava assistendo all'esibizione di Orietta Berti.

La donna si trovava in posizione laterale e defilata rispetto al palco. Niente di grave, fortunatamente, solo tanta paura per la donna. Non è il primo inconveniente dell'estate agrigentina. Solo il giorno prima, infatti, l'organizzazione è stata costretta ad annullare il concerto dei Subsonica alla Valle dei templi a causa di un cortocircuito che avrebbe minato la sicurezza dell'evento.

Al netto dell'incidente occorso alla donna, fortunatamente senza gravi conseguenza, la manifestazione di piazzale Giglia è comunque stata un successo, come ha certificato l'assessore Carmelo Piccarella: "La notte di Ferragosto è andata bene e il merito va anche alle donne e gli uomini delle forze dell'ordine. A loro va il mio più sentito ringraziamento a nome dell'amministrazione comunale di Agrigento e della città. Grazie alla polizia di Stato, ai carabinieri, alla Guardia di finanza ed alla polizia locale per il lavoro svolto nella notte appena trascorsa, la più affollata di tutta la stagione estiva 2022, gestendo nel migliore dei modi la serata di festa in piazza Giglia e in tutto il litorale di San Leone.

