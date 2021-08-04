AGRIGENTO: "HO SBAGLIATO A NON VACCINARMI E STO MALISSIMO, FATELO SUBITO": IL VIDEO APPELLO DI UNA NO-VAX

E' l'appello di Maria Paola Grisafi, 56enne no-vax originaria di Caltabellotta e ricoverata per coronavirus: la sua esperienza è stata registrata in un video diffuso dall'Asp di Agrigento, a fatica,...

A cura di Redazione 04 agosto 2021 11:18

