AGRIGENTO: "HO SBAGLIATO A NON VACCINARMI E STO MALISSIMO, FATELO SUBITO": IL VIDEO APPELLO DI UNA NO-VAX
E' l'appello di Maria Paola Grisafi, 56enne no-vax originaria di Caltabellotta e ricoverata per coronavirus: la sua esperienza è stata registrata in un video diffuso dall'Asp di Agrigento, a fatica,...
E' l'appello di Maria Paola Grisafi, 56enne no-vax originaria di Caltabellotta e ricoverata per coronavirus: la sua esperienza è stata registrata in un video diffuso dall'Asp di Agrigento, a fatica, con la maschera dell'ossigeno, dal suo letto del Covid-Hospital di Ribera invita tutti a "vaccinarsi subito".
"Si sta malissimo, è bruttissimo", dice più volte, tra le lacrime, in un minuto di video), è convincere gli indecisi a immunizzarsi.
Per questo ha deciso di registrare il suo messaggio dal suo letto di ospedale e di firmare una liberatoria per la pubblicazione del video sui social.