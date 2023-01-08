AGRIGENTO. INCIDENTE TRA AMBULANZA E AUTO: 3 FERITI, DUE ERANO SULL’AMBULANZA

Un’auto si scontra con un’ambulanza, fa carambola e cade giù in una scarpata. È accaduto nel Palermitano, sulla statale 121, nel tratto della Palermo-Agrigento, a Misilmeri. Tre le persone, due nell’a...

Un’auto si scontra con un’ambulanza, fa carambola e cade giù in una scarpata. È accaduto nel Palermitano, sulla statale 121, nel tratto della Palermo-Agrigento, a Misilmeri. Tre le persone, due nell’ambulanza e uno nell’auto, tutte ferite ma non in pericolo di vita.

L’auto ha fatto un volo di circa otto metri. Gli accertamenti sono in corso. Sembra che l’auto si sia scontrata violentemente con l’ambulanza che era di rientro da un intervento già terminato.

La macchina dopo lo scontro è finita fuori strada ed è caduta nella scarpata. Immediati i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra speciale del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale, per imbracare l’auto. Il conducente è riuscito ad uscire senza grosse difficoltà