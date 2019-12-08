AGRIGENTO, NEONATO MUORE IN OSPEDALE DOPO DUE GIORNI DI VITA CON UNA GAMBA TUMEFATTA: DISPOSTE ISPEZIONI

L'Assessorato regionale della Salute ha disposto ispezioni per fare luce sul caso del piccolo nato all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e morto, due giorni dopo, al San Giovanni di Dio di Agrigen...

Le ispezioni riguarderanno - è stato annunciato dalla Regione - tutte le strutture sanitarie coinvolte nella vicenda.

Il piccolo, dopo il parto cesareo che ha subito la madre: una 33enne che non aveva mai avuto problemi durante i 9 mesi di gestazione, è stato trasferito, in elisoccorso, all'Utin dell'ospedale di Agrigento.

A quanto pare il neonato aveva una gamba tumefatta.

Dopo la denuncia dei genitori, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti e la polizia ha già sequestrato le cartelle cliniche di puerpera e neonato.