AGRIGENTO. PAZIENTE LITIGA CON IL CARDIOLOGO E GLI SPARA: IL DOTTOR GAETANO ALAIMO MORTO NEL SUO STUDIO

E' stato arrestato il presunto assassino del cardiologo Gaetano Alaimo, assassinato nel suo studio medico.

Si tratta di Adriano Vetro, 47 anni, di Favara in provincia di Agrigento.

L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della locale Tenenza e da quelli del nucleo Investigativo del comando provinciale di Agrigento nella sua abitazione dove era tornato dopo il delitto. Nella casa militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato la pistola utilizzata per il delitto. Non è stato ancora accertato il calibro, né se fosse o meno legalmente detenuta.

Secondo una prima ricostruzione il medico, molto noto a Favara, sarebbe stato assassinato nella sala d'attesa del Poliambulatorio di via Bassanesi, davanti agli occhi dei pazienti in turno e dei segretari della struttura adibita anche a sede di riabilitazione cardiologica. I due avrebbero avuta una discussione. Sul posto è appena arrivato il procuratore capo, facente funzioni, di Agrigento Salvatore Vella che, assieme ai carabinieri, sta sentendo alcuni testimoni.