Agrigento piange Marco Chiaramonti: maestro di tennis morto in scooter, stesso destino del fratello 10 anni fa

AGRIGENTO – Un destino crudele e beffardo si è abbattuto ieri sera lungo viale Emporium, nella frazione balneare di San Leone. A perdere la vita è stato Marco Chiaramonti, 47 anni, stimato istruttore di tennis e padel, molto conosciuto in città.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del proprio scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero. L’impatto si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Agrigento per i rilievi e per chiarire l’esatta dinamica.

La notizia della morte di Chiaramonti ha immediatamente destato profonda commozione in tutta la comunità agrigentina, soprattutto nel mondo sportivo. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio, tra cui quello particolarmente toccante del Circolo del Tennis di Agrigento:

“Il Circolo del Tennis di Agrigento perde la sua anima: Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile, motore di tutte le attività sociali del club. Più generazioni si sono avvicinate al tennis e al padel grazie alla sua passione, esperienza e singolare affabilità. Non perdiamo soltanto un grande maestro, ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La Presidente, il Direttivo, i soci e gli allievi si uniscono al dolore dell’amata moglie Paola, della piccola Sofia e della madre Virginia”.

Un dolore che si fa ancora più straziante per la famiglia: esattamente dieci anni fa, nello stesso giorno e nello stesso mese, il fratello di Marco, Gabriele, perse la vita anche lui in un incidente stradale.

Una coincidenza che lascia sgomenti e che rende questa tragedia ancora più difficile da accettare, aggiungendo un nuovo nome alla lunga lista delle vittime della strada in Sicilia.