AGRIGENTO. PICCHIA IL SUO CANE MA VIENE AZZANNATO: 35ENNE IN GRAVI CONDIZIONI

Un trentacinquenne è rimasto gravemente ferito dopo che, su una spiaggia di Porto Empedocle, vicino al lido Marinella nell'Agrigentino, è stato aggredito e violentemente azzannato dal proprio cane, un chow chow.

Sull'arenile è atterrato l'elisoccorso del 118 che ha prelevato l'uomo, che è in gravi condizioni, e lo ha trasferito all'ospedale "Civico" di Palermo.

Pare che il trentacinquenne, mentre erano in spiaggia, abbia picchiato il proprio cane. L'animale ha all'improvviso reagito.

Sul posto indaga la Polizia.

Una denuncia per maltrattamento di animali è stata inviata questa mattina alla procura di Agrigento dall’Aidaa Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nei confronti dell’uomo che ieri ha picchiato i suoi due cani e che poi è stato aggredito dal suo chow chow .