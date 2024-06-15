AGRIGENTO. SOCCORRITORE DEL 118 PESTATO DA UN PAZIENTE E DA FAMILIARE. E' GRAVE

Un soccorritore della Seus, la società che gestice i servizi di emergenza urgenza in Sicilia, è stato aggredito ieri pomeriggio ad Agrigento da un paziente e da un familiare di quest'ultimo.Picchiato...

Un soccorritore della Seus, la società che gestice i servizi di emergenza urgenza in Sicilia, è stato aggredito ieri pomeriggio ad Agrigento da un paziente e da un familiare di quest'ultimo.

Picchiato ferocemente, ha perso conoscenza riportando un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio dove è sotto osservazione.

"Un atto vile, purtroppo l'ennesimo nei confronti degli operatori del 118, i quali compiono il proprio dovere con grande professionalità e abnegazione», sottolinea il CdA della Seus (il presidente Riccardo Castro, Pietro Marchetta e Maria Stella Marino).

"Al nostro soccorritore va la massima solidarietà, siamo pronto a tutelarlo in ogni sede".

Solidarietà è stata espressa anche da Giuseppe Misuraca, responsabile della Centrale Operativa del 118 di Agrigento: "Ferma condanna di questo grave gesto di violenza che ancora una volta colpisce il personale dell'emergenza- urgenza.

Siamo vicini al collega e gli auguriamo una pronta guarigione".