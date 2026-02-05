Ai domiciliari ma trovato in un centro commerciale a Belpasso: 34enne paternese denunciato per evasione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasio...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, un 34enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione a Paternò.

La denuncia è scaturita nell’ambito dell’attività di controllo svolta dai militari dell’Arma dislocati sull’intero della Provincia Etnea, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, per verificare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria e, quindi la regolare presenza presso il domicilio dei destinatari di misure restrittive.

Nel corso di uno di questi interventi, i Carabinieri si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo a Paternò, constatandone l’assenza.

Immediatamente, l’equipaggio della Gazzella ha trasmesso le informazioni acquisite alla Centrale Operativa, che ha attivato una capillare attività di ricerca, coinvolgendo i servizi esterni presenti sul territorio per il rintraccio dell’uomo.

Alle successive ore 20:45 il 39enne è stato sorpreso nel territorio del comune di Belpasso presso un parco commerciale ed è stato subito messo in sicurezza.

Alla luce dei riscontri acquisiti, l’allontanamento è stato ritenuto ingiustificato, determinando il deferimento dell’uomo all’Autorità Giudiziaria di Catania che ha disposto il ripristino della misura violata, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.