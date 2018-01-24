AIR MALTA E SAC PRESENTANO IL VOLO CATANIA-VIENNA

Air Malta ha inaugurato oggi durante una conferenza stampa tenuta all'aeroporto di Catania il proprio collegamento tra gli aeroporti di Catania e Vienna, programmato per due volte alla settimana. Questa rotta è molto importante per Air Malta in quanto rappresenta il suo ritorno tra i voli intraeuropei ed è un passo importante verso la strategia di crescita che prevede che Air Malta diventi la compagnia aerea di riferimento delle isole del Mediterraneo.

Erano presenti alla conferenza il Ministro del Turismo di Malta Konrad Mizzi, il Sindaco di Catania Enzo Bianco, il Presidente di Air Malta Charles Mangion, la Presidente della Società Aeroporto Catania (SAC) Daniela Baglieri, l’Amministratore Delegato di SAC Nico Torrisi e il Direttore Commerciale di Air Malta Paul Sies.

"Siamo entusiasti di lanciare oggi i voli intraeuropei di Air Malta tra Catania e Vienna. Il lancio di questo nuovo collegamento, che era rimasto assente per diversi anni, fa parte della strategia di crescita del governo di Malta per la compagnia aerea e sostiene il nostro impegno a far diventare Air Malta la compagnia aerea di riferimento delle isole del Mediterraneo. La Sicilia e in particolare Catania sono perfette per lanciare la strategia di crescita di Air Malta" ha dichiarato Konrad Mizzi alla conferenza.

Il Presidente di Air Malta, Charles Mangion, ha aggiunto: "La Sicilia è un mercato molto importante per noi sin da quando abbiamo iniziato a volare a Catania il 1° aprile 1981. Oggi abbiamo un doppio volo giornaliero per la stagione invernale, con un numero maggiore di voli in estate, estendendo la grande rete di Air Malta anche su Catania. In tutti questi anni abbiamo investito sempre più in questo mercato e questi voli continuano a mostrare il nostro impegno nel mercato siciliano e contribuiscono così a sviluppare ulteriormente il turismo e le opportunità commerciali sull'isola".

Paul Sies, Direttore Commerciale di Air Malta, ha invece commentato: "L'anno scorso Air Malta ha aumentato i propri passeggeri del 7,3%, l’anno precedente abbiamo cambiato con successo la nostra strategia commerciale e negli ultimi mesi abbiamo registrato una crescita di oltre il 20%, anno dopo anno. Ciò ci ha incoraggiati a far crescere la nostra flotta: a marzo un nuovo aeromobile Airbus A320 entrerà a far parte della nostra flotta e con questo investimento quest'anno punteremo ad aumentare la nostra capacità di oltre il 20%.

Parte di questa ulteriore capacità sarà dedicata alla Sicilia e siamo fiduciosi che questi sviluppi aumenteranno considerevolmente quest'anno il numero di passeggeri della compagnia aerea. Air Malta non solo vende Malta e Vienna da Catania, ma offre ottimi collegamenti con molte destinazioni come Casablanca, Tel Aviv, offrendo agli agenti di viaggio locali più possibilità di vendere ai propri clienti e permettendo a più persone di raggiungere la Sicilia.

Per SAC e per tutto il territorio della Sicilia Orientale - dicono Daniela Baglieri e Nico Torrisi, Presidente e Amministratore Delegato della società di gestione dell’Aeroporto di Catania – è particolarmente significativa la scelta di Air Malta di coprire la tratta Catania-Vienna con un volo bisettimanale. Non solo perché collega la Sicilia all’Austria in maniera stabile e con i comfort di un grande vettore. Ma anche perché, a un mese di distanza dall’avvio dei voli fra Malta e Comiso, Air Malta e il governo maltese testimoniano in maniera concreta una reale volontà di dialogo e partnership con la Sicilia tramite i due scali del Sistema Aeroportuale del sud-est della Sicilia.

L'introduzione di questa rotta rappresenta un'opportunità eccellente per Air Malta di esplorare ulteriori opportunità di mercato e di iniziare a posizionare la compagnia aerea come la linea aerea leader nel collegamento delle diverse isole del Mediterraneo a importanti regioni in Europa e nel Mediterraneo. La posizione strategica di Air Malta nel centro del Mediterraneo offre ai siciliani più collegamenti con l'Europa continentale mediante la rete di voli internazionali di Air Malta attraverso Malta.

L'estate prossima Air Malta offrirà ai siciliani una migliore connettività verso destinazioni diverse da Malta, in quanto la compagnia aerea offrirà voli cinque giorni alla settimana dall'aeroporto di Catania, con partenze la mattina presto e arrivi in tarda serata. Durante la stagione estiva, oltre ai collegamenti verso Casablanca e Tel Aviv, la compagnia aerea maltese opererà voli in tutta la propria rete. Le destinazioni previste sono Amsterdam, Bristol, Bruxelles, Düsseldorf, Ginevra, Istanbul *, Larnaca *, Lisbona, Londra Heathrow e Londra Gatwick, Lione, Malaga, Marsiglia, Milano Linate, Mosca Sheremetyevo, Monaco, Parigi Orly e Parigi Charles de Gaulle, Riga *, Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo, Vienna, Zurigo. (* - Istanbul, Larnaca e Riga si basano rispettivamente sulla nostra cooperazione in code share con Turkish Airlines, Emirates e airBaltic).

L'orario dei voli fino al 23 marzo 2018 opererà come segue:

Martedì

KM514 Partenza Catania 0715 Arrivo Vienna 0930

KM515 Partenza Vienna 1035 Arrivo Catania 1245

Venerdì

KM514 Partenza Catania 0715 Arrivo Vienna 0930

KM513 Partenza Vienna 1815 Arrivo Catania 2025