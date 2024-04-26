AL PATERNESE PIER FRANCESCO SCANDURA IL COMPITO DI LAVORARE AD UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE, NUOVO ENERGY MANAGER DEL COMUNE DI CATANIA

Analizzare i consumi energetici, valutare soluzioni efficienti, promuovere la sostenibilità ambientale e l'uso razionale dell'energia. Sarà questo il compito del nuovo Energy Manager, l’Ing. Pier Fran...

Analizzare i consumi energetici, valutare soluzioni efficienti, promuovere la sostenibilità ambientale e l'uso razionale dell'energia. Sarà questo il compito del nuovo Energy Manager, l’Ing. Pier Francesco Scandura, nominato dal Comune di Catania.

L'annuncio della designazione è stato reso pubblico dopo un rigoroso processo di selezione condotto da una commissione dedicata, composta da esperti del settore e rappresentanti dell'amministrazione.

La Commissione ha valutato attentamente i curricula dei candidati dell’avviso pubblico, privilegiando esperienze precedenti rilevanti nel campo dell'energy management e delle pratiche di efficienza energetica.

Da oltre 2 anni, Energy Manager del Comune di Trieste, dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano e di numerosi comuni siciliani, l’Ing. Scandura metterà a disposizione un solido background nel settore energetico e tutto il know-how maturato al fine di contribuire attivamente alla transizione energetica in corso con il compito di implementare strategie innovative verso la sostenibilità ambientale.

Tra le responsabilità dell'Energy Manager rientra la predisposizione e l'implementazione di azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici negli edifici comunali, nonché alla promozione dell'adozione di fonti energetiche rinnovabili.

Tra i compiti più rilevanti anche quello di redigere il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e per il Clima (PAESC), un documento strategico che delineerà le misure concrete per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico e per garantire uno sviluppo sostenibile per la città di Catania.

«Le mie competenze, integrate con le più recenti innovazioni nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, costituiranno gli strumenti principali per guidare questo nuovo lavoro - dichiara l’Ing. Pier Francesco Scandura- Il mio obiettivo primario è quello di supportare l’Amministrazione comunale a rendere Catania una città non solo più efficiente dal punto di vista energetico, ma anche più abitabile e sostenibile per i suoi cittadini.

Per raggiungere questo fine ritengo fondamentale adattare alcune azioni alle specifiche esigenze della città, collaborando strettamente con le comunità locali e le istituzioni al fine di garantire un impatto positivo e duraturo sul territorio».

La nomina dell'Energy Manager rappresenta un importante passo avanti nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica a livello locale. Il suo impegno e le sue competenze saranno fondamentali per guidare il Comune di Catania verso un futuro più verde e resiliente, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.