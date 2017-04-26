AL VIA ANCHE IN SICILIA "VACANZE SICURE": RAFFICA DI CONTROLLI SULLE GOMME

La polizia stradale ha lanciato l'operazione "Vacanze sicure". Gli agenti della Polizia Stradale del Compartimento saranno impegnati nell'attività di controllo dei pneumatici delle auto circolanti su...

La polizia stradale ha lanciato l'operazione "Vacanze sicure". Gli agenti della Polizia Stradale del Compartimento saranno impegnati nell'attività di controllo dei pneumatici delle auto circolanti sulle principali arterie della regione. 1500 le verifiche a campione che verranno effettuate in due mesi in maniera del tutto anonima con lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti sulla corretta manutenzione dell’unico punto di contatto tra il veicolo e il suolo.

Di fatto sulle strade statali e provinciali alcune pattuglie fermeranno gli automobilisti con un obiettivo chiaro: il controllo delle gomme. "Le infrazioni più comuni statisticamente nel corso degli anni - spiega una nota della polizia - sono le gomme lisce, danneggiate, non rispondenti alla carta di circolazione o non omologate. E quello sotto-gonfiate, cioè con una pressione inferiore a quella prevista e sicura".

Un argomento di assoluto rilievo, che ha visto coinvolti 40 agenti della Sicilia orientale in un corso di formazione organizzato specificamente da Assogomma e Federpneus come prima ed importante fase del progetto Vacanze Sicure. Al termine dei controlli i dati verranno raccolti e analizzati secondo il consolidato modello del Politecnico di Torino e i risultati verranno illustrati a luglio in occasione di una conferenza stampa che ancora una volta avrà lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti in vista dei grandi esodi estivi.

Le sanzioni vanno da 78 euro per le gomme lisce ma possono anche arrivare ai 1.000 euro per pneumatici non a norma. Insomma prima della partenza meglio passare dal gommista. Un controllo può evitare multe salate.

A partire dal 15 aprile, gli automobilisti devono generalmente procedere alla sostituzione dei pneumatici invernali con quelli estivi non solo per rispettare le norme di legge, ma anche e soprattutto per ottimizzare le prestazioni dei loro pneumatici e della vettura ottimizzando al contempo il consumo di carburante. Va ricordato inoltre che dal 16 maggio e sino al 14 ottobre, non è più consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati in carta di circolazione“ Un ulteriore consiglio dei Produttori di pneumatici, è quello di conservarli in modo opportuno, seguendo le Raccomandazioni internazionali scaricabili liberamente dal sito www.pneumaticisottocontrollo.it