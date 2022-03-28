AL VIA DA GIOVEDÌ IL CARNEVALE DI ACIREALE 2022 - IL PROGRAMMA

CARNEVALE DI ACIREALE 2022 - IL PROGRAMMAGIOVEDI’ 21 APRILE - INGRESSO LIBEROOre 16:00 - Inaugurazione mostra carri in miniatura in concorso al Museo del Carnevale presso Palazzo del Turismo sede dell...

CARNEVALE DI ACIREALE 2022 - IL PROGRAMMA

GIOVEDI’ 21 APRILE - INGRESSO LIBERO

Ore 16:00 - Inaugurazione mostra carri in miniatura in concorso al Museo del Carnevale presso Palazzo del Turismo sede della Fondazione Carnevale di Acireale in via Ruggero Settimo n°5.

Ore 18:00 - Maschere isolate in mostra presso Piazza Garibaldi.

Ore 19:00 - presentazione degli atti del convegno “Visioni del Carnevale 2100” presso il Palazzo del Turismo sede della Fondazione Carnevale di Acireale in via Ruggero Settimo n°5.

VENERDI’ 22 APRILE - INGRESSO LIBERO

Ore 19:00 - Presentazione del volume della mappatura “World Wide Carnival” presso locali comunali. Parteciperanno all’evento i principali Carnevali d’Italia e le loro maschere ufficiali.

SABATO 23 APRILE - INGRESSO A PAGAMENTO

Ore 10:00 - Posizionamento dei Carri allegorico grotteschi e dei carri infiorati lungo il circuito.

Ore 11:00 - Maschere Italiane in circuito.

Ore 15:30 - Cerimonia di apertura del Carnevale 2022 in Piazza Duomo.

Ore 16:00 - Grande parata di apertura e presentazione ufficiale dei carri allegorico grotteschi e dei carri infiorati. Ore 16:30 - Presentazione delle Maschere Italiane in Piazza Duomo.

Ore 21:30 - Spettacolo in Piazza Duomo.

DOMENICA 24 APRILE - INGRESSO A PAGAMENTO

Ore 9:30 - intrattenimento per bambini lungo il circuito.

Ore 10:00 alle ore 21:30 - Gran parata di carri allegorico grotteschi e carri infiorati lungo il circuito.

Ore 21.30 - Spettacolo in Piazza Duomo.

LUNEDI’ 25 APRILE - INGRESSO LIBERO

Intera giornata - Esposizione dei carri infiorati in Piazza Europa. Ore 20:00 - Premiazione carri infiorati in Piazza Europa.

SABATO 30 APRILE - INGRESSO A PAGAMENTO

Ore 9:30 - intrattenimento per bambini lungo il circuito.

Ore 10:00 alle ore 21.30 - Gran parata di Carri allegorico grotteschi lungo il circuito.

Ore 21:30 - Spettacolo in Piazza Duomo.

DOMENICA 1° MAGGIO - INGRESSO A PAGAMENTO

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Corsa Podistica – “Trofeo Carnevale di Acireale” Piazza Duomo e lungo il circuito.

Ore 10:00 alle ore 21:30 - Gran parata di Carri allegorico grotteschi lungo il circuito.

Ore 21:30 - Spettacolo in Piazza Duomo.

LUNEDI’ 2 MAGGIO - INGRESSO LIBERO

ore 20:00 - Gran ballo di Carnevale in Piazza Duomo.

MARTEDI’ 3 MAGGIO - INGRESSO LIBERO

Ore 21:00 - Band storiche di Acireale in concerto in Piazza Duomo.

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO - INGRESSO LIBERO

Ore 21:00 - Band storiche di Acireale in concerto in Piazza Duomo.

GIOVEDI’ 5 MAGGIO - INGRESSO LIBERO

ore 16:30 Sfilata scuole in maschera in concorso lungo il circuito.

Ore 21:00 - Spettacolo con le Scuole di Danza Acesi in Piazza Duomo.

VENERDI’ 6 MAGGIO - INGRESSO LIBERO

Ore 10:00 - “Pazza Duomo” – presso Piazza Duomo.

Ore 16:00 - Dj Set in Piazza Duomo.

SABATO 7 MAGGIO - INGRESSO A PAGAMENTO

Ore 09:30 - Sfilata scuole in maschera in concorso lungo il circuito.

Ore 16:00 alle ore 22:00 Gran Parata di carri allegorico grotteschi lungo il circuito.

Ore 21:30 - Spettacolo in Piazza Duomo.

DOMENICA 8 MAGGIO - INGRESSO A PAGAMENTO

Ore 10:00 alle ore 21:30 - Gran parata di Carri allegorico grotteschi lungo il circuito.

Ore 11:00 - Regata di Barche a Vela – “Trofeo Carnevale di Acireale a Mare” in Santa Maria La Scala

Ore 22:00 - Cerimonia di Premiazione in Piazza Duomo

Ore 22:30 - Spettacolo in Piazza Duomo

Come nelle ultime 2 edizioni, anche quest'anno sarà previsto un ticket per i NON RESIDENTI in Acireale.

il costo sarà di 5,00€ per ingresso singolo o di 20,00€ per un abbonamento valido per 5 ingressi. I ticket potranno essere acquistati in uno dei 5 botteghini presenti nel circuito o su www.ciaotickets.com o ancora, in prevendita, presso la sede della Fondazione del Carnevale di Acireale sita in Via Ruggero VII n.5.

L’abbonamento non è nominativo, quindi è cedibile, da diritto a 5 ingressi e può essere utilizzato dalla stessa persona o da persone differenti in una o più giornate.

L’ingresso giornaliero darà diritto ad assistere alle parate e agli spettacoli.

Saranno esenti dal pagamento:

- residenti in Acireale

- bambini di altezza fino a 120 cm (ingresso gratuito)

- disabili ed accompagnatori.