AL VIA I PAGAMENTI CARO MUTUI FAMIGLIE: PRIMA TRANCHE DI 12,5 MILIONI DI EURO

Il 15 maggio scatterà la prima tranche di pagamento per un totale di 12,5 milioni di euro, destinati alle domande in graduatoria in base all'indicatore ISEE, partendo dal più basso.

Questo è solo l'inizio di una serie di quattro versamenti programmati per distribuire complessivamente 50 milioni di euro entro la fine del mese di maggio.

La misura è stata ideata per garantire un supporto economico alle famiglie con redditi più bassi, e l'ordine di pagamento sarà rigorosamente rispettato seguendo la graduatoria dell'ISEE. Questo criterio permette di indirizzare le risorse a chi ne ha maggiormente bisogno, assicurando un'azione più equa e mirata.

Nei successivi versamenti, che seguiranno a cadenza regolare, saranno erogati ulteriori 37,5 milioni di euro, completando così l'intera somma prevista per questa iniziativa di sostegno economico.

Ogni tranche successiva continuerà a rispettare l'ordine della graduatoria, garantendo che l'intero processo si svolga in modo trasparente ed efficiente.

