AL VIA LA DOMANDA PER I VOCUHER SPORT, CINQUANTA EURO AL MESE AI GIOVANI FINO A 16 ANNI PER FARE SPORT

E’ possibile presentare le domande per l’assegnazione dei voucher destinati dall’Assessorato regionale dello Sport ai minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con Isee non superiore a 12 mila euro annui.

È stato pubblicato, infatti, l’avviso che mette in atto la misura del Fondo regionale per lo Sport, voluta dal governo Schifani all’interno della legge di stabilità regionale.

Il voucher, di 50 euro mensili per ogni soggetto richiedente, potrà essere utilizzato esclusivamente per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a Federazioni sportive o Enti riconosciuti dal Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) oppure dal Cip (Comitato italiano paralimpico).

La dotazione finanziaria complessiva, per quest’anno, ammonta a 1,3 milioni di euro e sarà ripartita nelle province dell’Isola in base alla popolazione potenzialmente interessata, stimata in oltre 471 mila ragazzi.

«L’avviso – spiega l’assessora Elvira Amata – segue il precedente già adottato, con il quale erano state individuate le associazioni e società sportive dilettantistiche. Sono orgogliosa che la procedura sia stata definita in piena coerenza con le finalità e la ratio della norma.

È un modo concreto di guardare a una visione dello sport fortemente inclusiva dal punto di vista sociale come diritto per tutti, di favorire l’adesione di nuovi tesserati, di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse e scongiurare, al contempo, il forzato abbandono da parte dei giovani.

È inoltre intenzione del governo riproporre i voucher dall’anno prossimo su base triennale in modo da coprire tutto l’anno scolastico e offrire ai giovani siciliani la possibilità di fare attività sportiva durante tutto l’arco delle attività didattiche».

L’avviso, con i relativi moduli, è consultabile sul sito web della Regione Siciliana a questo link.