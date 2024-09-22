ALBA DI SANGUE SULLE STRADE DEL NOSTRO COMPRENSORIO: INCIDENTE MORTALE SULLA SS288 IN TERRITORIO DI RAMACCA

Alba di sangue nel nostro comprensorio.Dopo il tragico incidente mortale avvenuto sulla tangenziale di Catania, (LEGGI QUI L'ARTICOLO) un altro gravissimo sinistro si è verificato lungo la Strada Sta...

Alba di sangue nel nostro comprensorio.

Dopo il tragico incidente mortale avvenuto sulla tangenziale di Catania, (LEGGI QUI L'ARTICOLO) un altro gravissimo sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 288, nel territorio del Comune di Ramacca.

Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, ma sembra che sia coinvolto un solo veicolo a bordo del quale viaggiavano quattro persone. Purtroppo, è stato confermato un bilancio drammatico: c'è una vittima.

Sul posto sono intervenuti immediatamente le ambulanze e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti

Questo ennesimo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale, sottolineando l'urgenza di interventi mirati per prevenire altre tragedie in futuro.