ALBA MOVIMENTATA A BELPASSO: AUTO SI RIBALTA, SUL POSTO VIGILI DEL FUOCO E 118

Belpasso (CT) – Questa mattina, intorno alle 5:50, un incidente stradale autonomo si è verificato sulla Strada Provinciale 56/I, nel territorio di Belpasso. Una vettura si è ribaltata, causando momenti di apprensione.

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò. I pompieri hanno prestato soccorso alla persona coinvolta, una giovane ragazza, e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per evitare ulteriori rischi.

La ragazza, unica occupante del veicolo, è stata assistita dal personale sanitario del Servizio 118, che le ha prestato le prime cure sul posto. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non risultano gravi.

I Carabinieri di Paternò erano presenti per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti necessari a determinare la dinamica dell’incidente.

L’episodio ha causato rallentamenti temporanei sulla strada, ma grazie all’efficace intervento delle autorità, la situazione è stata rapidamente riportata alla normalità.