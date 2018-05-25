95047

Albero cade sulla A18: Traffico bloccato tra Fiumefreddo e Giarre

25 maggio 2018 11:48
Traffico rallentato lungo l'autostrada A18 Messina - Catania in direzione Catania tra Fiumefreddo e Giarre.

A causare il blocco della viabilità è stata la caduta di un albero che intralcia la carreggiata.

Sul posto al momento i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Non risultano esserci feriti.

GRAZIE PER LE FOTO a Antony Virgillito

 

