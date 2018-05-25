Albero cade sulla A18: Traffico bloccato tra Fiumefreddo e Giarre
Albero cade sulla A18: Traffico bloccato tra Fiumefreddo e Giarre
A cura di Redazione
25 maggio 2018 11:48
Traffico rallentato lungo l'autostrada A18 Messina - Catania in direzione Catania tra Fiumefreddo e Giarre.
A causare il blocco della viabilità è stata la caduta di un albero che intralcia la carreggiata.
Sul posto al momento i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.
Non risultano esserci feriti.
GRAZIE PER LE FOTO a Antony Virgillito
