ALCAMO: BIMBA RISCHIA DI SOFFOCARE CON UNA SOTTILETTA, SALVATA DA SOCCORRITRICE 118 FUORI SERVIZIO

Una soccorritrice del 118, fuori servizio, ha salvato la vita a una bimba di circa 13 mesi che stava soffocando ad Alcamo (Tp). Adriana Ferrara, dipendente della Seus, mentre passeggiava ha sentito urla e richieste di aiuto.

"Ho visto un uomo che teneva una bimba a testa in giù, scuotendola - racconta - Ho subito compreso che la situazione fosse grave e mi sono precipitata: la bimba stava rischiando di morire soffocata a causa di una sottiletta.

Era cianotica e con la bava alla bocca".

La donna ha praticato le manovre per disostruire le vie respiratorie della piccola, fino a farle espellere ciò che la stava soffocando.

Intanto alcuni passanti avevano chiamato il 118, quando l'ambulanza è arrivata la piccola aveva ripreso a respirare.

La mamma della bimba su Fb ringrazia la donna: "Senza di te non so come sarebbe finita, per fortuna eri lì a soccorrere la mia bambina.

L'hai salvata, sei stata il nostro angelo custode e non basterà una vita intera per ringraziarti. Che Dio di benedica...".