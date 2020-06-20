ALEX ZANARDI, IL BOLLETTINO: ‘GRAVISSIMO, MA STABILE. INTUBATO IN TERAPIA INTENSIVA’
BOLLETTINO MEDICO ORE 10In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di...
BOLLETTINO MEDICO ORE 10
In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico.
Si indaga per capire le circostanze dell'incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi. La Procura di Siena ha aperto un fascicolo e il conducente del camion contro il quale è andato a scontrarsi il campione è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime. La notizia è stata confermata dalla procura della città toscana: “È un atto dovuto”, ha detto il procuratore capo Salvatore Vitello, riferendosi agli accertamenti che sono in corso
Per ricostruire quanto accaduto lungo la statale che da Pineza porta a Montalcino, dove all'altezza di una curva c'è stato lo scontro, i carabinieri, hanno sequestrato i mezzi coinvolti: il camion, guidato dal 44enne senese, e l'handbike su cui viaggiava il campione paralimpico. Il conducente del camion, inoltre, è stato portato in ospedale e sottoposto agli esami tossicologici di rito.
Ma l’indagine si sta muovendo anche con verifiche sulle modalità organizzative dell'evento in cui è avvenuto l’incidente, in particolare sui permessi relativi alla sicurezza. Il sostituto procuratore Serena Menicucci ha effettuato un sopralluogo nella zona. I carabinieri, inoltre, hanno acquisito un video amatoriale che potrebbe rivelarsi utile.