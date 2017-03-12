Alimenti scaduti all' Happy Wok Golden di Catania, una denuncia

Trovato pesce decongelato e pollo scaduto

Gli agenti del Commissariato Borgo-Ognina di Catania, unitamente a personale Asp - Veterinari e Igiene Pubblica - hanno proceduto al controllo di diversi locali commerciali. All’Happy Wok Golden sono state riscontrate numerose violazioni di natura penale e amministrativa ed elevate sanzioni per 2000 euro.

Nello specifico, veniva contestato il reato di frode in commercio poiché il titolare somministrava come prodotto ittico fresco prodotto decongelato senza darne menzione nel menù e, per tale motivo, il predetto titolare è stato indagato in stato di libertà. Altresì, veniva rinvenuto del cibo scaduto, nella fattispecie petto di pollo, ritenuto non idoneo al consumo umano e pertanto ritirato dal commercio e, infine, veniva sottoposta a vincolo sanitario una quantità di salsiccia allo scopo di accertarne l’eventuale presenza di solfiti. In occasione di detti controlli, 3 dipendenti esercitavano detta attività senza avere l’attestato di formazione.