Alla Biblioteca martedì si proietta “Cavalleria Rusticana”

Il film del 1939 venne girato nel territorio di Paternò

95047.it La biblioteca di Paternò è riuscita ad entrare in un circuito culturale molto interessante, si tratta di una collaborazione con la Regione siciliana, La Fondazione Verga, l'Università degli Studi di Catania, la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori). La Biblioteca di Paternò è stata inserita per la proiezione, martedì 19 aprile alle ore 17, del film "Cavalleria rusticana" del 1939 girato nel territorio di Paternò. La proiezione sarà preceduta da una breve introduzione di Franco La Magna, critico cinematografico e storico del cinema.

Saranno presenti anche il capo sezione bibliografici della Soprintendenza Ida Buttitta e il suo staff.