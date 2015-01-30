Allaccio abusivo di luce e cartucce illegali: denunciati due paternesi

L'intervento è stato disposto dai carabinieri

95047.it FLASH:

I Carabinieri della Compagnia di Piazza della Regione hanno denunciato due persone di Paternò, per furto aggravato. In due distinte unità abitative, i militari, coadiuvati dai tecnici dell'Enel, hanno accertato la sottrazione illecita di energia elettrica mediante l'allaccio abusivo dei contatori alla rete pubblica. In casa di uno dei denunciati sono stati altresì rinvenute 50 cartucce cal. 16, illegalmente detenute.