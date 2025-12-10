All’alba assaltano un furgone nell’Acese, arrestato un uomo di Paternò, caccia a due uomini

Attimi di forte tensione all’alba di oggi, intorno alle 6:30, tra Santa Venerina e Acireale, dove un furgone utilizzato per la consegna delle colazioni a un panificio è stato assaltato da tre persone....

Attimi di forte tensione all’alba di oggi, intorno alle 6:30, tra Santa Venerina e Acireale, dove un furgone utilizzato per la consegna delle colazioni a un panificio è stato assaltato da tre persone.

Secondo le prime informazioni, l’autista sarebbe stato avvicinato e poi aggredito, venendo derubato del portafoglio e del mezzo. Un episodio fulmineo che ha scosso la tranquillità del paese e che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Inseguimento e un arresto: è un giovane di Paternò

Ricevuta la segnalazione al 112, Carabinieri e Polizia hanno avviato un inseguimento nella zona di Acireale.

La fuga non è durata molto: uno dei tre presunti aggressori è stato arrestato.

Secondo quanto trapela, si tratterebbe di un giovane di Paternò.

Gli altri due complici, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce e sono tuttora ricercati. Le indagini proseguono e gli investigatori stanno lavorando per risalire all’identità dei fuggitivi.

La vicenda è in evoluzione e nelle prossime ore potrebbero emergere informazioni più precise sulla dinamica e sui responsabili dell’assalto.