ALL’ALBA DI OGGI HA TREMATO ANCHE IL VESUVIO: SCOSSA DI MAGNITUDO 3.1

Terremoto alle 5.55 di questa mattina - 28 aprile - a Napoli. Epicentro Vesuvio con magnitudo 3.1. La scossa è stata avvertita in diverse zone, da Afragola a Portici a Pozzuoli.

Il terremoto arriva il giorno dopo quello dei Campi Flegrei: lo sciame sismico caratterizzato ogni giorno da diverse decine di eventi, alcuni dei quali impercettibili ma altri che invece provocano paura e preoccupazione

Alle 5,44 di ieri mattina (27 aprile) la scossa di magnitudo 3.9 con epicentro in mare tra Bacoli e Pozzuoli è stata avvertita nitidamente anche in diversi quartieri di Napoli e fino a Ischia e Procida