ALLARME AIFA: "CIRCOLANO IN ITALIA CONFEZIONI FALSE DI 4 FARMACI

Sul territorio italiano potrebbero essere presenti confezioni di quattro farmaci senza bollino identificativo, e quindi di possibile provenienza illecita o false.

L'alert è stato diramato dall' Aifa, che invita a prestare attenzione alle forniture di Neupro, Vimpat, Clexane e Spirivadopo che le autorità inglesi hanno trovato delle scatole non in regola, quindi contraffatte. Neupro si utilizza per la malattia di Parkinson, Vimpat per le crisi epilettiche, Clexane è un anticoagulante e Spiriva viene prescritto per il trattamento delle broncopneumopatie Bpco.

"Al fine di evitare l'ingresso di medicinali contraffatti nella catena di fornitura legale - sottolinea una nota di Federfarma - e per consentire alle autorità competenti i dovuti controlli finalizzati a identificare eventuali confezioni sospette, l'AIFA invita gli operatori a segnalare agli indirizzi: [email protected] [email protected] ogni anomalia in caso di rinvenimento di confezioni con caratteristiche non conformi o eventuali offerte di acquisto dei prodotti menzionati nella lista".

Federfarma: "Confezioni con bollino ottico regolarmente vendibili"

"L'allerta rapida diffusa - precisa Federfarma nella nota, dedicata ai farmacisti - riguardava la specifica anomalia di farmaci privi di bollino ottico. Pertanto, qualora le confezioni presenti in farmacia non presentino elementi di criticità ma siano complete di bollino ottico, e regolarmente acquistate presso il proprio fornitore abituale, sono regolarmente vendibili".