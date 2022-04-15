ALLARME BOMBA IN ZONA PALAZZOLO, EVACUATA ZONA

FLASHSecondo le prime informazioni, in nostro possesso, si tratterebbe di un allarme bomba questa mattina, 15 aprile 2022 , e tuttora in corso nella zona tra la via arno e la via adige in contrada Pal...

Secondo le prime informazioni, in nostro possesso, si tratterebbe di un allarme bomba questa mattina, 15 aprile 2022 , e tuttora in corso nella zona tra la via arno e la via adige in contrada Palazzolo in territorio di Belpasso.

Pochi i dettagli al momento , inevitabili sono stati tutti gli accorgimenti necessari: la zona è stata evacuata per ragioni di sicurezza e sul posto si sono diretti immediatamente gli artificeri che stanno operando , la zona è al momento presidiata dai Carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO