ALLARME BOMBA QUESTA MATTINA A CATANIA, ERA BORSA CON DEI SAPONI

Una borsa contenente saponi e detersivi dimenticati per strada in corso Sicilia dal suo acquirente che è andato via con un autobus ha fatto scattare l'allarme bomba nel centro di Catania.Sono stati at...

20 aprile 2020 12:54
Una borsa contenente saponi e detersivi dimenticati per strada in corso Sicilia dal suo acquirente che è andato via con un autobus ha fatto scattare l'allarme bomba nel centro di Catania.

Sono stati attivati i protocolli di sicurezza, con la messa in sicurezza della zona e l'intervento degli artificieri della polizia supportati dai vigili del fuoco.

L'area, finito l'allarme, è stata 'liberata'.

