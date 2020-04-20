ALLARME BOMBA QUESTA MATTINA A CATANIA, ERA BORSA CON DEI SAPONI
20 aprile 2020 12:54
Una borsa contenente saponi e detersivi dimenticati per strada in corso Sicilia dal suo acquirente che è andato via con un autobus ha fatto scattare l'allarme bomba nel centro di Catania.
Sono stati attivati i protocolli di sicurezza, con la messa in sicurezza della zona e l'intervento degli artificieri della polizia supportati dai vigili del fuoco.
L'area, finito l'allarme, è stata 'liberata'.