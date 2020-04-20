ALLARME BOMBA QUESTA MATTINA A CATANIA, ERA BORSA CON DEI SAPONI

Una borsa contenente saponi e detersivi dimenticati per strada in corso Sicilia dal suo acquirente che è andato via con un autobus ha fatto scattare l'allarme bomba nel centro di Catania.Sono stati at...

A cura di Redazione 20 aprile 2020 12:54

