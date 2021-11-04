ALLARME DELL'OMS: L'EUROPA RISCHIA ALTRI 500 MILA MORTI DA QUI A FEBBRAIO
A cura di Redazione
04 novembre 2021 11:40
L'Organizzazione Mondiale della Sanità manifestato preoccupazione per il ritmo in cui la pandemia ha ripreso a circolare in Europa.
"Siamo, di nuovo, nell'epicentro" della pandemia, deplora il direttore per l'area Kluge. "Il ritmo attuale nei 53 Paesi della regione europea è molto preoccupante, se restiamo su questa traiettoria potremmo vedere un altro mezzo milione di decessi per Covid da qui a febbraio".