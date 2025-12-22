Allarme gas a Paternò: vigili del fuoco in azione, traffico chiuso in via Emanuele Bellia
AGGIORNAMENTO ORE 14.30Resta ancora chiuso al traffico un tratto di strada, in attesa dell’arrivo dei tecnici del gas. Si registrano disagi alla circolazione nella zona.Paternò – Attimi di apprensione...
AGGIORNAMENTO ORE 14.30
Resta ancora chiuso al traffico un tratto di strada, in attesa dell’arrivo dei tecnici del gas. Si registrano disagi alla circolazione nella zona.
Paternò – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi, lunedu 22 dicembre 2025, per una sospetta fuga di gas segnalata intorno alle ore 13 nel centro abitato.
Alcuni residenti, avvertendo un forte odore di gas, hanno immediatamente allertato i , che sono intervenuti sul posto con i mezzi.
Per motivi di sicurezza è stata chiusa al traffico la parte bassa di via Emanuele Bellia, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e via dei Combattenti.
I vigili del fuoco stanno effettuando accurate verifiche strumentali per individuare una possibile fuoriuscita di gas e accertarne l’origine.
Al momento non si registrano feriti né evacuazioni, ma l’area resta presidiata in via precauzionale fino al completamento delle operazioni.
La situazione è in continua evoluzione.
Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali sull’esito dei controlli.