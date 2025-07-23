ALLARME GAS A SAN GIOVANNI GALERMO: STRADA CHIUSA, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

È tuttora in corso un intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per una fuga di gas individuata in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo.La perdita, loca...

È tuttora in corso un intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania per una fuga di gas individuata in via Girolamo Gravina, nel quartiere di San Giovanni Galermo.

La perdita, localizzata sotto il manto stradale, ha richiesto l’intervento immediato della squadra Partenza Nord, affiancata dal nucleo NBCR (nucleare, biologico, chimico e radiologico) e da un tecnico specializzato.

Dopo i primi rilievi strumentali, i Vigili del Fuoco hanno individuato il punto esatto della perdita.

Sul posto sono stati allertati i tecnici dell’azienda del gas e i tecnici Enel, già impegnati nei lavori di scavo per consentire l’accesso alla condotta e procedere alla riparazione.

La Polizia Locale è intervenuta per disporre la chiusura temporanea al traffico della strada, al fine di garantire la sicurezza pubblica e agevolare le operazioni in corso.

I Vigili del Fuoco resteranno operativi sul posto fino al termine delle attività, assicurando assistenza tecnica e monitoraggio continuo della situazione.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.