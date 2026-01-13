Allarme truffe: false email sul rinnovo della tessera sanitaria, l’avviso del Ministero della Salute
Il Ministero della Salute ha lanciato un importante avviso alla cittadinanza per segnalare un tentativo di truffa informatica in corso che riguarda il presunto rinnovo della tessera sanitaria.
Stanno infatti circolando false email fraudolente, inviate indebitamente a nome del Ministero, che invitano i destinatari a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera.
❗ Come funziona la truffa
Le email contengono collegamenti che rimandano a siti web falsi, realizzati con una grafica molto simile a quella delle piattaforme istituzionali.
All’interno di questi siti viene richiesto di compilare moduli con dati personali e sensibili, come:
- dati anagrafici
- codice fiscale
- informazioni sanitarie
- dati finanziari
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per scopi illeciti, tra cui furti di identità e truffe economiche.
👉 Cosa fare immediatamente
Il Ministero raccomanda di:
- NON cliccare sui link presenti nelle email
- NON inserire dati personali o finanziari
- CANCELLARE immediatamente il messaggio
ℹ️ Informazioni ufficiali
Per qualunque comunicazione o informazione corretta sul tema della tessera sanitaria, è necessario fare esclusivo riferimento ai canali ufficiali del Ministero della Salute.
Le autorità invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali messaggi sospetti, soprattutto per proteggere le persone più vulnerabili come anziani e soggetti meno esperti nell’uso degli strumenti digitali.