Allarme West Nile a Giardini Naxos: turista contagiato, scatta la maxi disinfestazione

GIARDINI NAXOS – Il Comune ha reso noto, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social, che a seguito di una segnalazione dell’Asp di Messina riguardante un turista che avrebbe contratto un’infezione da zanzara “West Nile” dopo aver soggiornato nella zona di Pietre Nere/Roccenere, è stato immediatamente disposto un intervento straordinario di disinfestazione.

Il primo intervento sarà effettuato sabato 13 settembre, nelle prime ore del mattino, e riguarderà il quartiere segnalato. A questo seguirà un secondo e più ampio intervento, che interesserà la restante parte dell’intero territorio comunale entro la prossima settimana.

L’amministrazione comunale ha ricordato inoltre le norme comportamentali da seguire per prevenire la diffusione del contagio, già diffuse nelle scorse ore su richiesta dell’Asp, e invita la cittadinanza a continuare a rispettare tutte le raccomandazioni durante e dopo le operazioni di disinfestazione.

L’iniziativa ha lo scopo di garantire la tutela della salute pubblica e contenere eventuali rischi legati al caso segnalato.