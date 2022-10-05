ALL'ASP DI MISTERBIANCO MANCANO I PEDIATRI, L'APPELLO DEL SINDACO: "LE AUTORITÀ SANITARIE INTERVENGANO"
Sul territorio di Misterbianco registriamo una carenza di medici pediatri che rischia di compromettere l’assistenza di base dei pazienti gravando oltremodo sulle famiglie. Chiediamo un intervento urgente da parte dell’Asp per porre rimedio a una situazione che genera notevoli disagi". È quanto si legge nella nota inviata dal sindaco di Misterbianco Marco Corsaro all’Asp di Catania, a proposito dell’organizzazione dell’assistenza pediatrica di base in città.
"Riceviamo già da mesi - spiega il sindaco - numerose segnalazioni da parte della cittadinanza che purtroppo, a causa del ridotto numero di pediatri di base in attività nel nostro Comune, va incontro a non poche difficoltà, fino anche a dovere ricorrere a consulti e costose cure private. Confidiamo in un risolutivo intervento delle autorità sanitarie".