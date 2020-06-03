ALLE 18 CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER GIUSEPPE CONTE

“Questa sera, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi”. L’annuncio via social, su Facebook, porta la firma del premier Giuseppe Conte.Il presidente del Consiglio interverrà dunque quest...

“Questa sera, alle 18, conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi”. L’annuncio via social, su Facebook, porta la firma del premier Giuseppe Conte.

Il presidente del Consiglio interverrà dunque questa sera (mercoledì 3 giugno), proprio nel giorno del cosiddetto “D-Day”, atteso, ma allo stesso tempo temuto da tanti, che vede, dopo circa 3 mesi di lock-down, la riapertura dei confini regionali.

Nelle ultime settimane, in particolare la scorsa, hanno tenuto a lungo banco le polemiche, in particolare su movida e assembramenti, con ombre di possibile allungamento delle chiusure, poi sventate.Il premier, nel breve annuncio social, non ha specificato le tematiche dell’incontro odierno che, però, presumibilmente verteranno sul momento storico che sta vivendo il Paese e sugli ultimi aggiornamenti su epidemia e ripartenza.