ALLE ORE 14, A PATERNO’ 33,3° , TEMPERATURE IN AUMENTO FINO A GIOVEDÌ

Ormai stiamo parlando di giornate tipicamente estive. A confermarlo sono le elevate temperature di questi giorni le quali, secondo una prima previsione, non molleranno la presa almeno fino a giovedi p...

Ormai stiamo parlando di giornate tipicamente estive. A confermarlo sono le elevate temperature di questi giorni le quali, secondo una prima previsione, non molleranno la presa almeno fino a giovedi prossimo.

Oggi lunedì 23 Maggio 2022 , i dati ufficiali “incoronano”, Paternò una delle città piu calde della Sicilia

Come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano) ha rilevata nella giornata una temperatura di 33,3° C , la temperature piu alta si è registrata a Francofonte con ben 33,9°

L’anticipo di estate in Sicilia non ha ancora raggiunto il suo culmine, le temperature saranno in aumento e rimarranno stazionarie fino a giovedi prossimo e cioè fino a quando una cosiddetta goccia fredda prenderà possesso delle nostre aree facendo diminuire le temperature.

METEO MARTEDI'. Temperature in calo al Nord, in ulteriore aumento al Sud con punte di 36°C su Tavoliere e Materano. Venti moderati o tesi tra sud-sudovest e sudest.

METEO MERCOLEDI'. Temperature in calo al Nord e Sardegna, in ulteriore lieve aumento al Sud con punte di 38°C sul Tavoliere. Venti moderati in prevalenza da sudest.