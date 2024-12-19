ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: ARRIVA LA TEMPESTA DIONISIO, IN SICILIA VENTI FORTI, BURRASCHE E MAREGGIATE.
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 19 Dicembre 2024 , un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.
Di seguito il testo integrale:
- DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI' 19 DICEMBRE 2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DI FOHN CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLE AREE ALPINE DI VALLE D'AOSTA,PIEMONTE, LOMBARDIA E TRENTINO-ALTO ADIGE;
- DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SU LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA,QUEST'ULTIMA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE RELATIVE AREE COSTIERE;
- DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SU TOSCANA E MARCHE, IN ROTAZIONE NELLA GIORNATA DI DOMANI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI;
- DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, VENTO FORTE DI MAESTRALE CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE, CON RAFFICHE IN INTENSIFICAZIONE FINO A TEMPESTA NELLA GIORNATA DI DOMANI;
- DALLA SERATA DI OGGI, E PER LE SUCCESSIVE 42 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SU ABRUZZO, MOLISE ECAMPANIA, E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SULLA BASILICATA, IN ROTAZIONE
NELLA GIORNATA DI DOMANI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI. DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI' 20 DICEMBRE 2024, SI PREVEDONO INOLTRE:
- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU UMBRIA E LAZIO, CON MAREGGIATE SU QUEST'ULTIMA REGIONE, E IN ROTAZIONE NELLAGIORNATA DI DOMANI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI;
- PER LE SUCCESSIVE 42 ORE, VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SU CALABRIA E SICILIA, E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, NEVICATE DIFFUSE ED ABBONDANTI SULLE AREE APPENNINICHE DI MARCHE ED ABRUZZO, CON QUOTA NEVE DA 500/600 METRI;
- PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SU MAR E CANALE DI SARDEGNA, BASSO TIRRENO E STRETTO DI SICILIA.
C.N.M.C.A.