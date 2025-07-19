ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: caldo africano al Sud, nubifragi e raffiche al Nord

Allerta Meteo dal tardo pomeriggio di domani in 2 regioni, per forti temporali, grandine e raffiche di vento oltre i 120 km/h. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14...

Allerta Meteo dal tardo pomeriggio di domani in 2 regioni, per forti temporali, grandine e raffiche di vento oltre i 120 km/h. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 19 luglio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 19/07/25. Persistono temperature elevate:

con punte massime previste di 39-40°C fino alla serata di oggi, sabato 19 luglio 2025, sulla Sardegna;

con punte massime previste di 40-41°C, fino alla serata di lunedì, 21 luglio 2025, su Puglia centrosettentrionale e sulla Basilicata centrorientale.

Si prevedono, dalla mattinata di domani, domenica 20 luglio 2025, e almeno fino alla serata di lunedì 21 luglio 2025, temperature elevate con punte massime previste di 40-42°C, sulla Sicilia.

Si prevedono inoltre, dal tardo pomeriggio di domani, domenica 20 luglio 2025, e fino al tardo pomeriggio di lunedì 21 luglio, precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco su Piemonte e Lombardia. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento oltre i 120 km/h“.