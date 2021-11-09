95047

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: DA STASERA IN SICILIA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI CON FREQUENTE ATTIVITÀ' ELETTRICA E FORTE VENTO

09 novembre 2021 14:32
E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 10 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del  10 NOVEMBRE 2021:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SUL SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE DELLA SARDEGNA;
-DALLA TARDA SERA/PRIMA NOTTATA DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PERSISTE, PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRALE E DI PONENTE.

