ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: DA STASERA IN SICILIA SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI CON FREQUENTE ATTIVITÀ' ELETTRICA E FORTE VENTO

ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: DA STASERA E PER LE PROSSIME 48 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI

E' stato emanato pochi minuti il bollettino dell'Aeronautica Militare per la giornata di domani, 10 Novembre 2021, che prevede fenomeni intensi indicando la possibilità di precipitazioni a carattere di eccezionalità.

Di seguito, il bollettino integrale emesso pochi minuti fa per la giornata del 10 NOVEMBRE 2021:

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:

-DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SUL SETTORE MERIDIONALE E ORIENTALE DELLA SARDEGNA;

-DALLA TARDA SERA/PRIMA NOTTATA DI OGGI, MARTEDI' 9 NOVEMBRE 2021, E PER LE SUCCESSIVE 48 ORE SULLA SICILIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA LOCALI GRANDINATE, FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. PERSISTE, PER LE PROSSIME 24 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTRALE E DI PONENTE.