ALLERTA AERONAUTICA MILITARE: DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI 06 MAGGIO 2022, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E FORTE VENTO SULLA SICILIA

Il vortice afro mediterraneo che è in procinto di raggiungere la Penisola avrà una lunga storia sul nostro settore. A iniziare da venerdì momento in cui il minimo sarà sull'area tirrenica fino al week...

Il vortice afro mediterraneo che è in procinto di raggiungere la Penisola avrà una lunga storia sul nostro settore. A iniziare da venerdì momento in cui il minimo sarà sull'area tirrenica fino al weekend che lo vedrà in prossimità della Sicilia e per l'inizio della nuova settimana in senescenza tra la Sicilia e lo Ionio. Almeno 4-5 giorni di instabilità anche marcata che tenderà a concentrarsi soprattutto attorno al centro di bassa pressione ma non solo. Anche sulle regioni centro settentrionali più lontane geograficamente dal minimo la pressione non particolarmente elevata, sarà vulnerabile alle fenomenologie di matrice convettiva, quindi soprattutto temporali che avranno luogo nelle ore centrali della giornata, complice il riscaldamento dell'aria. Un mix di effetti che condurrà ad un weekend inaffidabile su diverse zone.

Pochi minuti fa è stato emesso il BOLLETTINO DELL’AERONAUTICA MILITARE:

PERSISTE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE:

- PER LE SUCCESSIVE 12 SULLA SARDEGNA;

- PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA SICILIA.

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, VENERDI 06 MAGGIO 2022, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO:

-SULLA SICILIA PER LE SUCCESSIVE 24 ORE;

-SULLA SARDEGNA PER LE SUCCESSIVE 30 ORE.