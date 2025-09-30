Allerta Aeronautica Militare: domani, mercoledì 1° ottobre 2025, in Sicilia attese precipitazioni intense e abbondanti a carattere temporalesco
Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo interesserà la Sicilia a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 1° ottobre 2025. Secondo le previsioni, sarà un passaggio insidioso, legato a un’area di instabilità in grado di generare temporali anche di forte intensità.
Non si esclude – avvertono gli esperti – la formazione di sistemi convettivi a mesoscala (MCS), strutture temporalesche organizzate che potrebbero apportare fenomeni violenti, associati a frequente attività elettrica.
Le zone più esposte a piogge abbondanti saranno le province di Trapani e Agrigento, seguite dal settore meridionale del Palermitano. Sul resto dell’isola i fenomeni si presenteranno più sparsi, ma non si esclude che localmente possano assumere carattere intenso.
Bollettino integrale dell’Aeronautica Militare
“PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 30/09/25
PER LA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI' 1° OTTOBRE 2025, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO:
- DALLA MATTINA E PER TUTTO IL POMERIGGIO SULLA SICILIA;
- DAL POMERIGGIO E FINO A TUTTA LA MATTINA DI GIOVEDI' 2 OTTOBRE 2025 SULLA PUGLIA.
I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.”